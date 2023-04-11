عادل الغضبان يتفقد طريق الحزام الآمن بمنطقة العجايبة والنخلة جنوب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، طريق الحزام الآمن بمنطقة العجايبة والنخلة جنوب بورسعيد والذى يمتد بطول 70 كيلومترًا حول بحيرة المنزلة ويربط 3 محافظات معًا هى: «دمياط، بورسعيد، الدقهلية».

واستعرض محافظ بورسعيد، الأعمال التى شهدها الطريق حتى الآن، والذى يبدأ طريق من الطريق الدولى الساحلى فى دمياط وصولًا إلى محور 30 يونيو ببورسعيد، كما يأتى إنشاء الطريق ضمن الخطة الموسعة لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد وتطوير بحيرة المنزلة على أعلى مستوى.

يمتد طريق الحزام الآمن بطول 70 كيلومترًا، عبارة عن اتجاهين، بعرض يتراوح بين 9 إلى 10 أمتار، ويسهم المشروع، فى تحقيق العديد من الأغراض الاقتصادية والبيئية والأمنية أيضًا، والتى تتمثل فى حماية حرم البحيرة من ارتداد التعديات مرة أخرى من جانب بعض المخالفين والخارجين على القانون.

يمر الطريق بطول محيط البحيرة، ويربط مع الطريق الدولى الساحلى ومحور 30 يونيو على حماية المسطح المائى للبحيرة من التعدى عليه نهائيًا، فضلًا عن تسهيل حركة التنقل بين المحافظات الثلاث، ويساعد فى الوصول من الدقهلية إلى بورسعيد على سبيل المثال فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، بعد أن كانت تحتاج المسافة إلى أضعاف هذا التوقيت فى عدم وجود الطريق.