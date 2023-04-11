ضبط كميات كبيرة من الجبن المطبوخة منتهية الصلاحية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط 3 محال تجارية بحوزتهم كميات كبيرة من الجبن الكورة والجبن المطبوخة والبسطرمة، وغيرها من المنتجات منتهية الصلاحية تباع على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى.

جاء ذلك فى إطار جهود مديرية التموين ببورسعيد من خلال الحملات الرقابية صباحية ومسائية بتوجيهات وتعليمات محمد عوض عبد الله، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمكافحة كل أنواع الغش والتدليس على المواطنين، وذلك تحت إشراف محمد حلمى جاد الرب وكيل مديرية التموين.

وتمكنت حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية التي كانت بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله محمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين بالمحافظة من تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، 8 محاضر شهادات صحية، ومحضرعدم الإعلان عن وجود مخزن.

وفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير تقريرين نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وتقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.