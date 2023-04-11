دورة تدريبية للتمريض على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بالدقهلية

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، إن البرنامج التدريبي استمر لمدة يومين ويهدف إلى تدريب المشاركين على المعارف الأساسية للحفاظ على صحتهم وصحة المرضى والمجتمع، مع الحد من انتشار العدوى بالمستشفيات.

وأضاف مكين أن التدريب يهتم أيضاً بتنمية مهارات الكوادر التمريضية وتزويدهم بالأسس الحديثة لمكافحة العدوى بالمستشفيات، لافتاً إلى أن صحة الدقهلية تنظم مثل هذه الدورات التدريبية إيماناً منها بأن تنمية الموارد البشرية هو أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى أدائهم ومهاراتهم بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

بدوره كشف الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، إن محاور التدريب شملت، مفهوم العدوى وطرق انتقالها في المنشآت الصحية والاحتياطات القياسية للوقاية والتحكم في العدوى.

وأضاف حمدى أن الفئة المستهدفة من التدريب هي أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث استغرق التدريب 10 ساعات تدريبية وبواقع 5 ساعات يومياً على فترتين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.