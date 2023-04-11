دراسة تحذر: الرغبة فى تناول الوجبات السريعة قد تصل لـ الإدمان

كتبت رانيا عامر

من المعروف لدى معظم الأفراد أن الوجبات السريعة الجاهزة غير صحية ولا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة، وتساهم في زيادة الوزن وتعرضك لمخاطر الإصابة بالأمراض، بجانب تناول الحلويات أيضا التي تساعد في زيادة السمنة ،وارتفاع السكر في الدم ، ورغم كل ذلك لا نستطيع من التغلب على الرغبة في تناولها .

كشفت بعض الدراسات الحديثة أن تناول الوجبات السريعة لدى البعض يصل لدرجة الادمان ، وأن دخان السجائر يستغرق عشر ثوان لتحريك الدماغ، لكن لمسة من السكر على اللسان ستؤدي إلى ذلك في أكثر من نصف ثانية بقليل، وهذا ما يقرب من عشرين مرة أسرع من السجائر.وذلك وفقا لما نشره موقع نيويورك بوست.

وأوضحت الدراسة ان السجائر والعقاقير والنبيذ تحتوي على مواد كيميائية معينة مثل النيكوتين والمورفين والإيثانول للتأثير على الدماغ وجعلنا مدمنين،كما تستخدم الأطعمة المصنعة مواد أبسط لتجعلنا ندمنها نتيجة احتوائها على الملح والسكر والدهون.

اشارت الدراسة ان مادة الدوبامين بالدماغ هي التي تجعلنا نرغب بالاكل. والدوبامين موجود ليحفزنا على الأكل لذلك، من الصعب للغاية على عقلك أن يرفض الوجبات السريعة التي تعرفها وتحبها.

و أن الأطعمة التي تحتوي على هذه الأنواع من النشويات المصنّعة يمكنها رفع مستويات الجلوكوز لدينا، ثم تتراجع على الفور تقريبا، ما "يدفع الدماغ إلى إنتاج المزيد من الدوبامين الذي يدعونا للبحث عن المزيد من الطعام.