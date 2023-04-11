جهود الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.. التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (311) قضية مخدرات ، (172) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (81666) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (311) قضية مواد مخدرة ، بإجمالى (344) متهم ضُبط، وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (172 قطعة سلاح نارى بحوزة 149 متهم) ، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (21) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (13) متهم، كما تم ضبط (281) دراجة نارية مخالفة، وضبط (20357) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.