تعليم القليوبية تنشر خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى، لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/2023.

انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية 6 مايو 2023

وتضمن الجدول أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي الابتدائي تعليم مجتمعي، السبت 6 مايو 2023، وتستمر حتي 7 مايو 2023، لمدة يومان، كما تنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي "عام، تعليم مجتمعي، صم، مكفوفين"، السبت 6 مايو 2023، حتي الثلاثاء 9 مايو، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف السادس الابتدائي "عام، مجتمعي، مكفوفين"، الأربعاء 10 مايو 2023، حتي الأحد 14 مايو 2023، لمدة 4 أيام.

كما تنطلق امتحانات الصف السادس والسابع الابتدائي صم السبت 6 مايو 2023، حتي 9 مايو، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الثامن الابتدائي صم الأربعاء 10 مايو حتي الأحد 14 مايو 2023، لمدة 4 أيام.

انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية 6 مايو 2023

أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي، السبت 6 مايو 2023، حتي الأحد 14 مايو يناير، لمدة 8 أيام، وكذلك امتحانات النقل الأول والثاني الإعدادي "الصم والمكفوفين والمهني"، الإثنين 8 مايو، حتي السبت 13 مايو 2023، لمدة 5 أيام.

18 مايو انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي

وتضمن الجدول، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي، الخميس 18 مايو 2023، حتي الأربعاء 24 مايو، لمدة 6 أيام، أما امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني، الخميس 18 مايو 2023، حتي الأربعاء 24 مايو، لمدة 6 أيام، أما امتحانات شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين الخميس 18 مايو 2023، حتي الأربعاء 24 مايو، لمدة 6 أيام.

أما بالنسبة لامتحانات النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي الأحد 7 مايو 2023، حتي الأربعاء 17 مايو 2023، لمدة 10 أيام، وامتحانات النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين، السبت 6 مايو، حتي الأحد 14 مايو 2023، لمدة 8 أيام، و، وامتحانات النقل الأول والثاني الثانوي للصم، السبت 6 مايو، حتي السبت 13 مايو 2023، لمدة 7 أيام، وامتحانات النقل والتخصص للخط العربي، السبت 6 مايو، حتي الثلاثاء 16 مايو، لمدة 10 أيام.