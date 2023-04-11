تعرف على الأنشطة الزراعية المرتبطة بشهر برمودة

كتبت أسماء نصار

بدأ أمس شهر برمودة وهو الشهر الثامن من التقويم المصري الذى تبدأ فيه السنة بشهر "توت" يوم 11 سبتمبر، ويستمر مثل كل الشهور المصرية 30 يوما يبدأ فى 9 أبريل حتى 8 مايو وهو تالت شهر في فصل "برت" وهو ما يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاخضرار.

ويأتى شهر برمودة فى الربيع حيص يكون الجو معتدل ويتم الاحتفال فيه بشم النسيم، ومن الأمثال المرتبطة به "برمودة، دق العامودة"، يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للحصاد أو تذرية حبوبه بعد الحصاد.



وفى التقرير التالى نوضح تفاصيل شهر برمودة زراعيًا:

1- هو شهر ضم ودراس الغلة و الفول البلدي ومحاصيل الاعشاء الطبية "كمون/يانسون/كراوية/ شمر / كسبرة ".

2- أهم شهر لكل أشجار الفاكهة على السواء لانه شهر اكتمال الاخصاب والعقد وتحديد اتجاه الموسم وهو الخاتمة الطيبة لشهور الربيع الأولى “أمشير – برمهات” وحتى هذه اللحظة فقد بدأ موسم الفاكهة بدون مشاكل كبيرة .

3- هو شهر بداية الموسم الصيفي لكل محاصيل الصيف "ذرة – أرز – قطن – وصويا – وخضر – وشتل بساتين الفاكهة الجديدة البرسيم الحجازي " والبداية الصحيحة فيه هي اختيار الصنف الصح بناءاً على الخريطة الصنفية وميعاد الزراعة بعيد عن موجات الحر او البرد.