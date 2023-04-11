تحرير 9 مخالفات متنوعة وإيقاف بناء وإزالة 7 حالات تعد مخالفة بالمنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم المجمدة والمرور الميدانى على جميع المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة تموينية فى مدينة مطاي على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز البلدية ومحال الجزارة ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائية للمواطنين في شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين.

من جانبه ، قال هشام فايز رئيس المركز ان الحملة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تنوعت ما بين ذبح خارج السلخانة وبيع سجائر بسعر زيادة عن السعر الرسمى، عدم إعلان عن اسعار، كما تم ضبط 25 كرتونة زيت طعام بدون فواتير وعدد 50 كرتونه عصائر بدون فواتير وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابة بالمحاضر لتتولي التحقيق، وأضاف أن الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

كما تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 حالات بناء مخالف وعشوائي بدون ترخيص، حيث تم رصد حالتي تعدى بحي غرب المدينة وعلى الفور تم إيقاف أعمال شدة خشبية لصب أعمدة الدور الخامس بأحد المباني دون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف داخل أحد الأبراج السكنية، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائي .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بقرى المركز، حيث تم إزالة حاله تعدى بالبناء المخالف بعمل" سمل خرسانى" بقرية الشلابى التابعة لقرية بني على ، وتم إزاله حالتين تعدى بالبناء المخالف في المهد بعزبة الصعايدة التابعة لقرية صندفا، بالإضافة إلى إزالة حالة بناء مخالف بشارع العاشر من رمضان بحي شمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على مواد البناء.