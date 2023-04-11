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بـ68.8 جنيها.. الطب البيطرى بالجيزة تعلن بدء إصدار تراخيص الكلاب

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:24 ص
بـ68.8 جنيها.. الطب البيطرى بالجيزة تعلن بدء إصدار تراخيص الكلاب كلب
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بدء إصدار تراخيص الكلاب بجميع الوحدات البيطرية الحكومية بالجيزة، موضحة تكاليف إصدار الترخيص لعام 2023 على النحو التالي:-

- لوحة معدنية - 15.80 جنيه.

- لقاح سعار الكلب - 23 جنيها.

- الكشف - 25 جنيها.

- دمغة شهيد - 5 جنيهات.

وأوضحت المديرية أنه يمكن للمواطن الراغب في إصدار رخصة للكلب التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالجيزة، وتقديم طلب إلى طبيب الوحدة البيطرية بالرغبة في ترخيص كلب واستخراج بطاقة له، على أن يتضمن الطلب اسم صاحب الكلب، ورقم البطاقة الشخصية لصاحبه، وعنوان الإقامة، وسن الكلب وجنسه، وأوصاف الكلب، واسم الكلب ونوعه، ودفع الرسوم المقررة وقدرها 68.80 جنيه، وإضافة ثمن البطاقة الصحية للحيوان "2 جنيه" في حالة عدم وجود بطاقة للكلب.

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كلاب

رخصة كلب

تراخيص الكلاب

الطب البيطري

خطوات اصدار رخصة للكلاب



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