الكشف على 1384 مريضا ضمن قافلة علاجية بقرية كوم بنى مراس بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية لمدة يومين في قرية كوم بني مراس مركز المنصورة والتى تبعد عن مستشفى المنصورة الدولي 20 كم تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1384 مريضاً.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 37 ندوة تثقيفية، و100 حالة استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.