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القاهرة الإخبارية :مقتل جنود في تبادل للنيران بين أرمينيا وأذربيجان

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:48 م
القاهرة الإخبارية :مقتل جنود في تبادل للنيران بين أرمينيا وأذربيجان اذربيجان وارمينيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل جنود في تبادل للنيران بين أرمينيا وأذربيجان.

وفى وقت سابق اتهمت روسيا، السبت، أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا، الذي أنهى الحرب بين البلدين في عام 2020، عبر السماح لقواتها بعبور الخط الفاصل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدةً من القوات المسلحة التابعة لأذربيجان اجتازت الخط الفاصل بمنطقة شوشا، في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في 2020"، لافتةً إلى أن "القوات الأذربيجانية احتلت تلة وبدأت بنصب مركزاً لها".

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق السبت، سيطرتها على بعض الطرق الفرعية في ناجورنو قرة باغ، قائلةً إنه "تم تنفيذ إجراءات رقابة ضرورية من قبل وحدات الجيش لمنع استخدام الطرق شمال لاتشين"، لنقل إمدادات الأسلحة من أرمينيا.


اطلاق نار

أذربيجان

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القاهره الاخباريه

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