جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثانى فى طوكيو، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اليابانى هيرويوكي هوسودا، ورئيس مجلس الشيوخ اليابانى هيديهيسا أوتسوجى، وبحث معهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاءين، اللذين عقدا بشكل منفصل، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها.

وأكد الملك عبدالله الثانى، طبقا لبيان الديوان الملكي، أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين الأردن واليابان في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية.. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان إلى المملكة، لتمكينها من المضي قدما بمسارات التحديث السياسى والاقتصادي والإدارى وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

ورحب بتعزيز التعاون فى مجال التكنولوجيا بين البلدين وتشجيع الطلبة الأردنيين على التخصص في المجالات المرتبطة بهذا القطاع في الجامعات اليابانية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب الياباني بخطط الأردن لتطوير وتنويع مصادر الطاقة، وإقامة مشاريع تحلية المياه.. مؤكدًا أهمية زيادة التعاون في قطاع السياحة، وتشجيع السياح اليابانيين على زيارة المملكة.

بدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ الياباني أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، معربا عن حرص اليابان على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأردن في شتى الميادين.

وأشاد بجهود المملكة في تحمل عبء اللجوء وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدا ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب.

