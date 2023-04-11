السيرة الذاتية للواء مازن صبرى مدير أمن بورسعيد الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

كلّف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء مازن صبري بمنصب مدير أمن بورسعيد، خلفا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم، الذي لقي مصرعه في حادث مرورى على محور 30 يونيو بطريق بورسعيد – الإسماعيلية.

وتخرج اللواء مازن صبري الطباخ مدير أمن بورسعيد من كلية الشرطة عام 1989 م والتحق بالعمل بمديرية أمن القاهرة وعمل بقسم مدينة نصر، ثم ضابط مباحث أقسام مصر الجديدة وبولاق وباب الشعرية، ثم رئيس مباحث نقطة شرطة الجزيرة بقسم قصر النيل، ومن ثم نقل إلى مديرية أمن المنيا رئيسًا لعمليات إدارة البحث الجنائي وبعدها نقل إلى تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام ثم عاد لمديرية أمن القاهرة رئيسا لمباحث روض الفرج والتبين.

كما تم تعين اللواء مازن صبرى مديرًا للرقابة الجنائية ومديرًا لإدارة العمليات بالمديرية ، ثم نقل بعد ذلك لقطاع التفتيش والرقابة ليعمل مفتشًا لمديريتي أمن البحر الأحمر، ثم الجيزة وقطاع الحماية المجتمعية ومن بعدها وكيلًا لقطاع التفتيش للمنطقة المركزية إلى أن تم اختياره مديرًا لأمن بورسعيد خلفًا للراحل اللواء/ مدحت عبد الرحيم .







