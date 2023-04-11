إحالة مسؤولى وحدة قروية بالسنبلاوين فى الدقهلية للتحقيق بسبب غلق باب الوحدة

الدقهليه شريف الديب

كشف أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، خلال جولة صباحية فى نطاق الوحدة القروية بالمقاطعة، أن باب الوحدة القروية بالمقاطعة مغلق ولم يفتح إلا بعد أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.

وانتظر رئيس المركز أمام باب الوحدة، حتى حضر الموظفين وفتحوا الباب الأمر الذى دفع رئيس المركز إحالة رئيس الوحدة القروية بالمقاطعة والسكرتير ومسؤول الحضور والانصراف للتحقيق، فى إهمالهم المتعمد فى الإشراف على انضباط العمل بالوحدة، وعدد من المخالفات التى رصدها رئيس المركز مما أظهر الوحدة القروية بالمقاطعة بشكل غير لائق.