اليوم السابع
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إحالة مسؤولى وحدة قروية بالسنبلاوين فى الدقهلية للتحقيق بسبب غلق باب الوحدة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:38 ص
إحالة مسؤولى وحدة قروية بالسنبلاوين فى الدقهلية للتحقيق بسبب غلق باب الوحدة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين خلال الجولة
الدقهليه شريف الديب

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كشف أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، خلال جولة صباحية فى نطاق الوحدة القروية بالمقاطعة، أن باب الوحدة القروية بالمقاطعة مغلق ولم يفتح إلا بعد أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
 
وانتظر رئيس المركز أمام باب الوحدة، حتى حضر الموظفين وفتحوا الباب الأمر الذى دفع رئيس المركز إحالة رئيس الوحدة القروية بالمقاطعة والسكرتير ومسؤول الحضور والانصراف للتحقيق، فى إهمالهم المتعمد فى الإشراف على انضباط العمل بالوحدة، وعدد من المخالفات التى رصدها رئيس المركز مما أظهر الوحدة القروية بالمقاطعة بشكل غير لائق.

وفى سياق متصل كشفت زيارة مفاجئة لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين أمس، أثناء تفقد الوحدتيين القرويتين كفرالروك والبلامون، التابعين لمركز السنبلاوين، لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين وسير العمل، حيث تبين لرئيس المركز، أن باب الوحدة القروية بكفر الروك مغلق بالأقفال، وعدم وجود عمال وموظفين، ولم يفتح إلا بعد أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، الأمر الذي دفع رئيس المركز إلى الانتظار أمام باب الوحدة، حتى حضر الموظفون وفتحوا الباب، وقرر رئيس المركز إحالة رئيس الوحدة القروية بكفر الروك للتحقيق فى إهماله المتعمد فى الإشراف على انضباط العمل بالوحدة.

 وأثناء جولته لتفقد العمل بالوحدة القروية بالبلامون، وبمراجعته سجل حضور وانصراف العاملين على الطبيعة بالوحدة، تبين له في حضور رئيس القرية، أن سكرتير القرية قام بالتوقيع لعدد من الموظفين غير متواجدين ولم يحضروا لمقر العمل أصلا.

وعليه قام رئيس القرية بعرض مذكرة عرض على رئيس المركز بإحالة سكرتير الوحدة القروية بالبلامون للتحقيق لمخالفته العمدية للقانون مما أظهر الوحدة القرية بالبلامون بشكل غير لائق ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بمتابعة سير وانتظام العمل و الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل الوحدات المحلية.

 


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