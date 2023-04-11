أمن القاهرة يضبط 7 أشخاص لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، أثناء استقلالهم سيارة "بدون تراخيص" قيادة أحدهم، ويعمل عليها كسائق بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 3 هواتف محمول- مـبلغ مالى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال قيادته سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام ـ كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما ضبطت إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتها (1290 قرص مخدر- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,900 كيلو جرام –هاتفى محمول)، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (980,000 ألف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.