أمطار ورعد وبرق وطقس سئ يضرب دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط الآن أمطارًا رعدية كثيفة مصحوبة برياح شديدة، وتحولت حالة الطقس داخل دمياط منذ بضع دقائق وذلك بعد أن استقرت حالة الطقس على مدار اليوم، غير أن تغير مفاجئ في حالة الطقس تشهده المحافظة الان.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري.

كما أعلنت إدارة مرور دمياط حزمة من التعليمات المقررة لقائدي المركبات أبرزها الالتزام بالسعرات المقررة، وكذلك عدم تجاوز الأحزمة الأمنية بشوارع المدينة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، واشارت تقارير هيئة الأرصاد إلي ضرورة الاستعداد لاستقبال نوات الأمطار المحتملة خاصة بالمدن الساحلية ومدن القناة، إضافة إلي محافظتي القاهرة والجيزة.

وأشارت التقارير أيضا إلي توخي الحذر أثناء القيادة بالطرق السريعة خاصة في الساعات الأولي من الصباح وذلك لوجود شبورة مائية كثيفة.