أمانة سائق ومشرف أتوبيس ركاب أعادوا 40 ألف جنيه ولاب توب لراكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعاد سائق أتوبيس ركاب يعمل على خط القاهرة - الغردقة، مبلغ مالى قدره 40 ألف جنيه، ولاب توب، لصاحبة بعد أن تركهم بالخطأ فى الأتوبيس، بعد انتهاء الرحلة.

بدأت تفاصيل العثور على المبلغ المالى ولاب توب عندما وصول أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات العاملة بين الغردقة والقاهرة، إلى مدينة الغردقة، قام محمود صالح المشرف داخل الأتوبيس بعملية مراجعة للأتوبيس فور وصوله وعثر على شنطة على رف أعلى أحد المقاعد.

على الفور قام بإبلاغ السائق عبد الله محمود المرافق له فى الرحلة، واتصلوا بالشركة التابع لها الأتوبيس لإخبارهم بالعثور على حقيبة بها مبلغ مالى وجهاز لاب توب.

وتواصل الراكب بإدارة الشركة وتم التواصل معه وتوصيله الحقيبة وجهاز الاب توب وتقدم بالشكر للمضيف والسائق.

وكان عثر منذ فبراير الماضى المضيف محمود صالح أيضا داخل الاتوبيس على مبلغ مالى قدره 3500 دولار أمريكى، و5000 جنيه مصرى، ودبلتين وخاتم ذهب، وتم تسليمهم أيضا لصاحبهم.