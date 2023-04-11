أسرة طفل تكشف ملابسات مصرعه خلال اللعب فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة طفل فقد حياته خلال اللعب داخل مسكنه بمنشأة القناطر، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا.

وذكروا أن الطفل أثناء اللعب خنقه حبل "مرجيحة"، مما أسفر عن تعرضه لاختناقه، وحاولوا إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

وتبين من خلال مناظرة جثة الطفل، وجود آثار خنق حبل حول رقبته، وعدم وجود أي إصابات أخرى ظاهرية، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقى مصرعه خلال اللعب، حيث التف حبل "المرجيحة" حول رقبته، مما أدى لوفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.