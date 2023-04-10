هل تمنع نتائج فحوصات المقبلين على الزواج اتمامه في حالة وجود أمراض؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن نتائج فحوصات المقبلين على الزواج أيا كانت لا تمنع مطلقا اتمام الزواج خاصة إذا تم الكشف عن إصابة أحد الطرفين بمرض ما.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن دورها هو الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة بتقديم المشورة الطبية في حالة الحاجة مع الحفاظ على الخصوصية لكلا الطرفين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم توجيه الحالات المكتشفة بالأمراض لتلقي العلاج المناسب ويقوم الشخص بنفسه باستلام نتائج الفحوصات ولا يتدخل مقدمي الخدمة الطبية في قرار الزواج إطلاقًا فهو قرار خاص بالطرفين فقط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg،‏ أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).