مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع المراحل التعليمية فى البحر الأحمر

وتبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، الاستعداد للامتحانات فور العودة من أجازة عيد الفطر المبارك، بوضع خطة لإدارة عمليات الامتحانات وتجهيز غرف العمليات المختلفة .

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها الأسبوع الماضى، أن الدراسة في جميع مراحل رياض الأطفال مستمرة حتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الاعدادية.



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (1)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (2)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (3)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (4)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (5)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (6)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (7)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (8)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (9)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (10)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (11)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (12)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (13)



امتحانات الفصل الدراسى الثانى (14)

