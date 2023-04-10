مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع المراحل التعليمية فى البحر الأحمر

حصل اليوم السابع، علي جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى، بجميع المستويات التعليمية لمدارس البحر الأحمر، والمقرر أن ينطلق البعض منها بداية من 6 مايو المقبل، على أن تنتهي في 18 من نفس الشهر.
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (1)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (2)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (3)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (4)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (5)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (6)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (7)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (8)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (9)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (10)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (11)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (12)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (13)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (14)
وتبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، الاستعداد للامتحانات فور العودة من أجازة عيد الفطر المبارك، بوضع خطة لإدارة عمليات الامتحانات وتجهيز غرف العمليات المختلفة .
وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها الأسبوع الماضى، أن الدراسة في جميع مراحل رياض الأطفال مستمرة حتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الاعدادية.
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (1)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (2)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (3)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (4)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (5)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (6)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (7)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (8)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (9)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (10)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (11)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (12)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (13)
امتحانات الفصل الدراسى الثانى (14)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة