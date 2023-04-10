مصرع عاطل وإصابة آخر أثناء سرقتهم توك توك بالمنوفية

لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر حاولا سرقة توكتوك بالإكراه من شاب بإحدى قرى مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، باستقبال جثمان شخص بدون عمل له معلومات جنائية مقيم بنها، و5 أخرين مصابين وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "إ، ر،ر" 35 عاطل له معلومات جنائية على إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، ومقيم بنها، وإصابة "ر، س، ع" 30 عاما بدون عمل له معلومات جنائية مقيم عزبة الزراعة بنها، مصاب جروح قطعية متفرقة، والطرف الثاني إصابة كل من "ا، ص، أ" 20 عاما سائق توك توك مصاب جرح طعني بالجانب الأيسر، والده "ص، أ" 46 عاما عامل مصاب سحجات بالصدر، عم الأول "م، أ" 35 سنة حداد مصاب جرح قطعي باليد اليسرى، عم الأول "م، أ" مصاب كدمة بالرأس.

وتبين للقوة الأمنية أنه أثناء قيام الثالث البالغ العمر 20 عاما بقيادة التوكتوك الخاص به، استوقفه الأول والثاني، لتوصيلهما وبالطريق حاولا سرقته بالإكراه، وبالمصادفة كانت الواقعة بالقرب من الأرض الزراعية الخاصة بأهلية السائق، فأخذ مفتاح التوكتوك ونزل ركضا مستغيثا بأهليته من العاطلين.

وكان بحوزة الأول والثاني مطواة وأثناء محاولتها اللحاق بالسائق نشبت بينهما وبين أهلية السائق مشاجرة نتج عنها مصرع الأول وإصابة الـ 5 الباقين، ونقلهم إلى مستشفى قويسنا المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2702 إداري مركز شرطة قويسنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.