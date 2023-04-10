مصرع طفل وإصابة شقيقته بحالة اختناق أثناء الاستحمام بالحمام فى المراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها بينما أصيبت شقيقته بحالة اختناق، وذلك على إثر حدوث تسريب للغاز من سخان المياه الموجود بالمنزل أثناء قيامهما بالاستحمام داخل الحمام تم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى المركزى بالمراغة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بحدوث تسريب من سخان الغاز داخل حمام أحد المنازل دائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج مما نتج عنه وفاة طفل وإصابة شقيقته بحالة إختناق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بورود إشارة من المستشفي المركزي لمركز شرطة المراغة بوصول كل من الطفل ياسين ا م ش 3 سنوات إلى المستشفى " جثة هامدة " وشقيقته الطفلة آية ا مش 5 سنوات " مصابة " بحالة إختناق " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيمان دائرة المركز.

وبسؤال والدتهما المدعوة أمل ح م ح 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء إستحمام نجليها المذكورين بالمنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثانية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الإختناق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.