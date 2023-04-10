مسئولون فلبينيون يزورون واشنطن لتوطيد التحالفات التجارية والدفاعية

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قال السفير الفلبينى لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز إن كبار المسئولين الاقتصاديين والدبلوماسيين والأمنيين الفلبينيين سوف يتوجهون إلى الولايات المتحدة فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى لعقد اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين بهدف توطيد التحالفات التجارية والدفاعية بين مانيلا وواشنطن.

ونقلت صحيفة (مانيلا تايمز) الإخبارية الفليبينية عن روموالديز قوله أن سفارة وزير الشئون الخارجية إنريكى مانالو ووزير الدفاع كارليتو جالفيز سيتوجهان غدا الاثنين إلى واشنطن لإجراء محادثات وزارية مع وزير الخارجية أنتونى بلينكين ووزير الدفاع لويد جيمس أوستن.

وأضاف روموالديز - فى تصريحات صحفية - أنه من المتوقع أن يعزز هذا الحوار المنتظر بين المسئولين على المستوى السياسى التحالف بين الفلبين والولايات المتحدة بدرجة أكبر، موضحا أن المناقشات ستركز على الاهتمامات المشتركة التى تشمل أمن الطاقة، والتعاون التجارى والاستثمارى الاستراتيجى، والتقنيات والبنية التحتية الهامة والناشئة، وسلاسل التوريد، وغيرها من المجالات التى من شأنها أن تساعد كلا البلدين على تحقيق الازدهار الاقتصادى المتبادل.

وتابع السفير الفلبينى أنه عقب انتهاء الاجتماع الوزارى، سيقدم وزير المالية بنيامين ديوكنو، ومحافظ البنك المركزى الفلبينى فيليب ميدالا، ووزيرة الميزانية أمينة بانجاندامان، ووزير الاقتصاد والتنمية الوطنية أرسينيو باليزكان الإحاطة الاقتصادية للفلبين، ومن المتوقع أن ينضم إليهم رئيس مجلس النواب فرديناند مارتن روموالديز.



كما أوضح السفير روموالديز أن السفارة الفلبينية فى واشنطن نظمت جلسة إحاطة مع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكى الآسيوى (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والجمعية الأمريكية الفلبينية، وسيحضرها رجال أعمال أمريكيون ومسئولو الحكومة الأمريكية ومراكز الفكر والمؤسسات الأخرى، وسوف تتناول الاقتصاد الفلبينى والأجندة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس جونيور.