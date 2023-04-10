اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 09:59 م
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محافظ بورسعيد والنواب والقيادات.. والأهالى يشاركون فى عزاء مدير الأمن

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:49 م
محافظ بورسعيد والنواب والقيادات.. والأهالى يشاركون فى عزاء مدير الأمن عزاء مدير أمن بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أقيم فى محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عزاء اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد الراحل، وذلك بمسجد السلام فى حى الشرق، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وأبناء بورسعيد ووسائل الإعلام المختلفة.

 

وسادت حالة من الحزن الشديد على وجوه الحضور، نظرًا لما تمتع به مدير أمن بورسعيد الراحل من سيرة وسمعة طيبة وحب واحترام الناس له، فضلًا عن إخلاصه وتفانيه فى عمله طوال مسيرته.

 

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم، قد لقى مصرعه إثر حادث سيارة على طريق محور 30 يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية، ونُقل إلى مجمع الإسماعيلية الطبى ومنه إلى قرية الحريدية بمركز المراغة محافظة سوهاج، ليدفن هناك فى مسقط رأسه.

 

وشغل مدير أمن بورسعيد الراحل عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها: منصب مأمور قسم شرطة الشرق، مساعد مدير أمن بورسعيد، ثم حكمدار لأمن بورسعيد، حتى جرت ترقيته مديرًا أمن بورسعيد، ضمن حركة ترقيات الشرطة التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوم 27 يوليو 2022.

 

 
المحافظ والقيادات الأمنية في العزاء
المحافظ والقيادات الأمنية في العزاء

النواب والأهالي والقيادات ف العزاء
النواب والأهالي والقيادات ف العزاء

جانب اخر من لحضور
جانب اخر من لحضور

عزاء مدير الأمن
عزاء مدير الأمن

عزاء مدير أمن بورسعيد
عزاء مدير أمن بورسعيد

 


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عزاء مدير أمن بورسعيد



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