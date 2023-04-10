اليوم السابع
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كيلو البطاطس من 4 إلى 6 جنيهات والكوسة من 4 إلى 7جنيهات

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:00 ص
كيلو البطاطس من 4 إلى 6 جنيهات والكوسة من 4 إلى 7جنيهات خضار - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ترأوح سعر كيلو الطماطم اليوم الإثنين 10-4-2023، ما بين 4.50 إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات، والبصل من 10 إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الكوسة من 4 إلى 7 جنيهات، فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، وألفاصوليا 19 إلى 23 جنيها، والبإذنجان البلدى 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبإذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيهات، والبإذنجان الأبيض 8.5 و11 جنيها، وألفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيها وألفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيها وألفلفل الألوان 19 إلى 25 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 3 إلى 6 جنيهات وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب، والخيار البلدى 5.5 إلى 6.5 جنيه والبسلة من 14 إلى 16 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس من 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشى 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

 

 


أسعار الخضراوات

الطماطم

البطاطس

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