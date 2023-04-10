كهرباء جنوب القاهرة: حملات يومية لضبط سارقي التيار خلال شهر رمضان

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن جميع الإدارات التابعة للشركة تسخر كل جهودها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على انخفاض نسبة الفقد بالشركة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، والفقد الفنى لاسترداد حق الدولة، وأيضا الحفاظ على الشبكة الكهربائية بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.

وأضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الفقد بالشبكة بجنوب القاهرة فى تراجع ملحوظ نتيجة تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى و التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى العشوائية و المخالفة، وعلى مدار العام الماضى تم عمل خطة عمل بالشركة لخفض هذه النسبة، لافتاً أنه ﻷول مرة نجحت الشركة فى خفض نسبة الفقد بنسبة 6% لتصبح حاليا إلى 25% لاول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.



و تابع فودة، أن الشركة وضعت خطة عمل تستهدف خفض نسبة الفقد التجارى بالشركة 11% فى يونيو المقبل للحفاظ على حقوق الدولة، وذلك من خلال تكثيف حماﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائى و المخالفين و التنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لمتابعة مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع و التاكد من عدم وجود أى مخالفات.