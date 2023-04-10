اليوم السابع
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بمناسبة عيد القيامة..

قطار الخير.. شباب الكشافة بكنيسة العذراء فى شبرا تنظم قافلة خدمية للأسر الفقيرة

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:19 م
قطار الخير.. شباب الكشافة بكنيسة العذراء فى شبرا تنظم قافلة خدمية للأسر الفقيرة شباب الكشافة بكنيسة العذراء بشبرا
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت مجموعات حورس الكشفية، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بشبرا، قافلة خدمية جديدة، بمناسبة الاستعداد لعيد القيامة المجيد.

 

وقامت مجموعات حورس الكشفية بشراء وتجهيز عدد خمسين حقيبة طعام، وألعاب ترفيهية للأطفال، لمساعدة بعض الأسر المحتاجة، بمناسبة اقتراب عيد القيامة المجيد.

 

الجدير بالذكر أن مجموعات حورس الكشفية تحرص دائمًا على إعداد مثل هذه القوافل الخدمية، في الأعياد والمناسبات المختلفة، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، والتي تأتي تحت شعار "قطار الخير".


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه العذراء بشبرا



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