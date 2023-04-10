ضبط 10 تجار تموينين لتوقفهم عن صرف السلع بوادى النطرون فى البحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 تجار تموينيين بمركز وادى النطرون، لقيامهم بغلق محلاتهم، والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

وكذلك ضبط 240 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.