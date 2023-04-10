ضبط 10 تجار تموينين لتوقفهم عن صرف السلع بوادى النطرون فى البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق والمتاجر، لمواجهة بيع السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 10 تجار تموينيين بمركز وادى النطرون، لقيامهم بغلق محلاتهم، والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.
وكذلك ضبط 240 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية
مشددة على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين
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