اليوم السابع
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ضبط كمية من السولار قبل بيعها فى السوق السوداء بأبى المطامير بالبحيرة

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:12 م
ضبط كمية من السولار قبل بيعها فى السوق السوداء بأبى المطامير بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية  المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.  
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط  2000 لتر سولار تم تجميعها من قبل تاجر للمواد البترولية بمركز أبو المطامير، لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة.
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددا على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
 
يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة  قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على  محطات الوقود .
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور، تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 


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