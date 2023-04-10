ضبط كمية من السولار قبل بيعها فى السوق السوداء بأبى المطامير بالبحيرة

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية في البحيرة ، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها من قبل تاجر للمواد البترولية بمركز أبو المطامير، لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة.