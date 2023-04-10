اليوم السابع
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ضبط المتهمين بإلقاء حجارة على السائقين في الغربية

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:21 م
ضبط المتهمين بإلقاء حجارة على السائقين في الغربية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض بعض قائدى السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية، والادعاء بتقاعس الخدمات الأمنية المعينة على الطريق من اتخاذ اللازم.
 
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بأنه حال سيره بسيارته بالطريق المشار إليه ، قام بعض الأشخاص بإلقاء حجارة على السيارة قيادته مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بها دون التعرض لواقعة سرقة، كما تم إستدعاء أحد الأشخاص من ناشرى الشكوى وبسؤاله أفاد بتعرضه لذات الواقعة بتاريخ 20 مارس الماضى  دون تعرضه للسرقة، ونفى وجود ثمة تقاعس من الأجهزة الأمنية. 
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص) ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع بقصد اللهو والمزاح دون قيامهم بسرقة أحد. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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