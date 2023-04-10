شرطة كنتاكى: مقتل منفذ إطلاق النار فى لويفيل على يد قوات الأمن

كتب أحمد عرفة

أعلنت شرطة كنتاكي، أن رجلى شرطة من بين المصابين في حادث لويفيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأكدت شرطة كنتاكى، مقتل منفذ إطلاق النار في لويفيل على يد قوات الشرطة.

وأوضحت شرطة كنتاكى، أن مطلق النار ربما على صلة بالبنك الذي وقع الحادث أمامه.

وفى وقت سابق أعلنت شرطة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 6 أخرين في الهجوم الذى أعلنت عنه منذ قليل في شارع بالمدينة.

وأكد مسؤول بالشرطة الأمريكية، وقوع 5 قتلى في إطلاق النار، دون ذكر دوافع الجاني.

وتتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لعمليات إطلاق نار متكررة، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، الليلة الماضية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.