سقوط أمطار غزيرة وثلوج على مناطق متفرقة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت مناطق وسط وشمال شرق سيناء لأحول حوية متقلبة مصحوبة ب سقوط أمطار وتساقط حبات البرد مكونة أكوام من الثلوج.

قال أهالي بمناطق وسط سيناء إن السيول جرت بوديان مناطق الحسنة بشكل محدود، وتجمعت مياه الأمطار بكميات فى المناطق المنخفضة.

وأكد الأهالي بمناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح سقوط حبات الثلوج.

وتشهد عدد من مدن محافظة شمال سيناء سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة، كما تشهد مدينتي الشيخ زويد والحسنة سقوط أمطار ثلجية، فضلا عن انخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرد.

وقررت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.