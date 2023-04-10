اليوم السابع
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سعر البياض الأملس من 60 لـ 100 جنيه والقراميط من 10 لـ 20 جنيها

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:00 ص
سعر البياض الأملس من 60 لـ 100 جنيه والقراميط من 10 لـ 20 جنيها سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

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حافظت أسعار السمك اليوم الإثنين 10 – 4-2023 على مستواها الثابت، حيث سجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 63 جنيها و68 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 58 و62 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 و 120 جنيه، بحسب شعبة الأسماك .

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

 

 


أسعار الأسماك

السمك البلطى

اخبار الاقتصاد



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