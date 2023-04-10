رئيس مركز السنبلاوين يكتشف غلق باب وحدة محلية ويحيل رئيسها للتحقيق

كشفت زيارة مفاجئة لأحمد عبد العظيم رئيس مركز و مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، أثناء تفقد الوحدتيين القرويتين كفرالروك والبلامون، التابعين لمركز السنبلاوين، لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين وسير العمل، حيث تبين لرئيس المركز، أن باب الوحدة القروية بكفر الروك مغلق بالأقفال، وعدم وجود عمال وموظفين، ولم يفتح إلا بعد أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.

الأمر الذي دفع رئيس المركز إلى الانتظار أمام باب الوحدة، حتى حضر الموظفون وفتحوا الباب، وقرر رئيس المركز إحالة رئيس الوحدة القروية بكفر الروك للتحقيق فى إهماله المتعمد فى الإشراف على انضباط العمل بالوحدة.

وأثناء جولته لتفقد العمل بالوحدة القروية بالبلامون، وبمراجعته سجل حضور وانصراف العاملين على الطبيعة بالوحدة، تبين له في حضور رئيس القرية، أن سكرتير القرية قام بالتوقيع لعدد من الموظفين غير متواجدين ولم يحضروا لمقر العمل أصلا.

وعليه قام رئيس القرية بعرض مذكرة عرض على رئيس المركز بإحالة سكرتير الوحدة القروية بالبلامون للتحقيق لمخالفته العمدية للقانون مما أظهر الوحدة القرية بالبلامون بشكل غير لائق ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بمتابعة سير وانتظام العمل و الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل الوحدات المحلية.