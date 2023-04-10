دار الإفتاء: الحامل الخائفة على نفسها وجنينها لها أن تفطر وعليها القضاء فقط

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء إن الحامل إن كانت تخشى على نفسها، أو على نفسها وجنينها، أو على جنينها فقط؛ فلها أن تُفْطِر، وليس عليها إلا قضاء ما أفطرته بعد انقضاء عذرها من حمل ونفاس ورضاع.

وشددت الدار على أنه يجب الرجوع إلى أهل التخصص في الحالات التي تتطلَّب الإفطار فهم المرجع الأول.

وتابعت: إن إطعام الطعام من الأمور المحببة في الشرع الشريف وخاصة في هذا الشهر الفضيل.