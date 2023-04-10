جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل بمدارس التعليم الفنى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023م، بجميع المدارس الفنية بنوعياتها "صناعية، وزراعية، وتجارية وفندقية، وتعليم مزدوج"، حيث أنه بالنسبة للمدارس الثانوية الصناعية فمن المقرر أن ينطلق الامتحان التحريرى لنظام الثلاث والخمس سنوات يوم السبن الموافق 6 مايو المقبل، أما الامتحان التحريرى لتخصص إعداد مهنى يوم السبت الموافق 29 أبريل الجارى، وامتحان التدريبات العملية والمعملية "مهنى نظام 3 سنوات، نظام 5 سنوات"، الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجارى.

وتابعت المديرية، أما بالنسبة للتعليم المزدوج فتبدأ التدريبات العملية والمعملية، السبت 29 أبريل الجارى، أما الامتحان التحريرى لمدارس التعليم المزدوج "صناعى وزراعى وفنى إدارى"، فتبدأ الثلاثاء 2 مايو المقبل، وبالنسبة للمدارس الثانوية الزراعية فيبدأ الامتحان التحريرى لطلاب إعداد مهنى، الإثنين 8 مايو، وامتحانات الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية فتبدأ الأحد 7 مايو المقبل، أما الامتحان التحريرى للصف الأول والثانى بجميع النوعيات فتبدأ السبت 29 أبريل الجارى.

وأخير المدارس التجارية والفندقية، فتبدأ امتحانات التحريرية لمدارس الجدارات والمدارس الفندقية الأربعاء 10 مايو المقبل، والامتحان التحريرى لنظام الثلاث والخمس سنوات السبت 29 أبريل الجارى.

وأوضحت المديرية، أنه تعقد امتحان مادة التربية العسكرية للصف الأول بجميع مدارس التأسيس العسكرى يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، وتتم الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعى ومدارس التعليم التجارى والفندقى، وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفنى المختص وفى ضوء الكثافات الطلابية بكل مدرسة.

وأشارت، إلى أن المدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها، وارسال صورة إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجارى، والامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تبدأ اعتبارا من السبت 29 أبريل الجارى، ويمكن للمدارس ذات الكثافات المرتفعة أن تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 أبريل الجارى، أسوة بمدارس التعليم الصناعى.

وألمحت، أن الامتحانات العملية والمعملية بالمدارس الصناعية تبدأ اعتبارا من الثلاثاء 18 أبريل الجارى، على دفعات طبقا لظروف كل مدرسة، وتستمر حتى الأربعاء 3 مايو المقبل، ولتخصصات إعداد مهنى تنتهى الأربعاء 26 أبريل الجارى، ويتم الرصد أولا بأول وإعلان النتيجة وتسليمها إلى الإدارة التعليمية فور الانتهاء من أعمال الامتحانات فى مجملها، مشددة أنه يحظر قطعيا تحصيل أية مبالغ مالية نظير حصول الطلاب على النتيجة، وحال حدوث ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية.

وأصدرت المديرية تنبيهات مشددة تضمنت:

- تلتزم جميع المدارس بنوعياتها بموافاتنا إدارات التعليم الفنى بالمديرية بإفادة بتمام الجاهزية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023.

- تلتزم جميع المدارس باتخاذ كافة اجراءات احترازية وحفاظا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفنى وباتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة وبخاصة الكنترولات وحجرات حفظ أوراق الأسئلة والإجابة مع توفير طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها للاستخدام قبل وبعد أعمال الامتحانات.

- يتم اتباع ما ورد بالكتاب الدورى 14 بتاريخ 26 / 11 / 2016، الصادر عن نائب الوزير للتعليم الفنى، بشأن الامتحانات النظرية والعملية لطلاب الدمج ومراعاة أن تتناسب مع هؤلاء الطلاب وسرعة استجابتهم، مع الالتزام بالتخصصات المحددة بالكتاب رقم 795 بتاريخ 12 / 5 / 2020، الصادر عن نائب الوزير للتعليم الفنى بشأن التخصصات التى تم تحديدها لقبول طلاب الدمج بها.

- المدارس المطبق بها نظام الجدارات، يتم الالتزام بإجراءات التحقق الداخلى والخارجىى ويخصص بالمدرسة كنترول مستقل ومؤمن لحفظ ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب حسب تخصصاتهم، ويتم الالتزام بما جاء بكتاب دورى رقم 2 سنة 2019، الصادر عن نائب الوزير للتعليم الفنى ويتم إجراء امتحان الجدارات الرئيسية (المواد الثقافية) فى المواعيد المحددة لامتحان نهاية العام طبقا للخريطة الزمنية وبحيث تكون مناسبة مع ما تم تدريسه طبقا للخطة الدراسية المعتمدة بنظام الجدارات.

- طلاب فصول الخدمات يؤدون الامتحانات بمدارسهم المقيدين بها والملحق بها فصول الخدمات فى لجان مخصصة لطلبة الخدمات مع اتباع الضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات.

- التوجيه الفنى العام المختص هو المسئول عن تكليفات وضع وطباعة الامتحانات وتحت إشرافه التام ولا يعتد بأى تكليفات تخالف ذلك، وبعد التأكد من الانتهاء من تدريس كافة بنود المقرر الدراسى، وأخذ إقرارات بذلك من هيئات التدريس كل فى تخصصه، وتلتزم كافة المدارس بالتعاون والتنسيق التام مع هيئات التوجيه وتسهيل مهمتهم حتى نهاية أعمال الامتحانات ولصالح العمل.

- يلتزم التوجيه بكل تخصص بطباعة الامتحانات فى جميع مدارس تخصصه ما عدا المدارس الغير مجهزة بماكينات طباعة يتم تحديد البدائل بأقرب مدرسة وفق رؤية كل توجيه فنى وتحت مسئوليته الكاملة.

- لا تعقد امتحانات أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

- تنتهى جميع امتحانات الفصل الدراسى الثانى بانتهاء يوم الخميس الموافق 18 مايو المقبل.

- على جميع المدارس مراجعة الجدول العام الموحد الصادر عن إدارات التعليم الفنى بالمديرية مراجعة دقيقة وموافاتنا بأى ملاحظات فوراً، ويتنبه على جميع المدارس بإرسال نسخة من جداولها المعتمدة إلى إدارة التعليم النوعية بالمديرية وإدارة التعليم الفنى بكل إدارة تعليمية.

- يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار الوزارى رقم 131 بتاريخ 29 / 6 / 2019، بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوى بنوعيه "العام – الفني" وفى المواعيد المحددة على النحو الوارد بالقرار تفصيلا.

تعليمات خاصة بالمدارس الثانوية الصناعية:

- تخصص - تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات - بمدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة العبور التعليمية، يتم الامتحان وفق الجدول المعد بمعرفة وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة.

- مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تتم امتحاناتها وفق جدول خاص بها، نظراً لطبيعة الدراسة والتخصصات بالمدرسة مع مراعاة الالتزام بمواعيد امتحانات المواد العامة المشتركة مع الجدول العام الموحد.

- المدارس الصناعية الملحق بها فصول بالصف الثانى "تغيير مسار" تجرى امتحاناتها وفق جدول خاص بكل مدرسة تبعاً لتخصصاتها طبقا للضوابط المنظمة لامتحانات طلاب تغيير المسار.

- امتحانات مدرسة عرب جهينة الفنية المتقدمة الصناعية تتم وفق الجدول العام الموحد للصف الثانى، ويتم عمل جدول خاص بمعرفة المدرسة لصفوف (الثالث والرابع) مع اتباع كافة الضوابط المنظمة للامتحانات.

- آخر موعد لتسليم الأعداد المطلوبة وخامات الامتحانات التحريرى إلى المدارس التى تتم بها الطباعة هو يوم الأربعاء 12 أبريل الجارى.

- آخر موعد لاستلام أوراق أسئلة الامتحانات من المدارس مقر الطباعة يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجارى، ولتخصصات إعداد مهنى يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل الجارى.

- أخر موعد لتفريغ الحصص الزائدة للصرف هو يوم الخميس الموافق 13 أبريل الجارى.

ووجهت المديرية، أنه نظرا لقرب امتحانات الدبلوم تلتزم كل مدرسة بتجهيز لوحات الرسم الخشبية للجان الفرعية لنقلها فى حينه تحت إشراف ومسئولية مدير المدرسة، كما يحظر تحصيل أى مبالغ مالية بطرق غير قانونية من طلبة الدبلومات الفنية بنوعياتها بداعى إجراءات التقدم للامتحان أو غيره ويتم الالتزام بالرسوم المقررة قانونا وبمعرفة سكرتير المدرسة فقط تجنبا للمساءلة القانونية الفورية حال مخالفة ذلك.