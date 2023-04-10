تماثل 5 أشخاص للشفاء إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة فى المنيا

تماثل 5 أشخاص للشفاء وخرجوا من المستشفى، بعد تعرضهم لتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة غذائيه فاسدة بإحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المصابين وتبين إصابة كل من مروه. م 34 عاما ربة منزل والاطفال زياد. م 15 عاما ورغدة. م 11عاما وداليا. م 18 عاما وعبد الرحمن. م 8 أعوام طلاب مصابون بضيق في التنفس وهبوط عام وقئ واسهال وإرتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم نتيجة تناولهم وجبة غذاء فاسدة وتم اجراء عمليات تطهير وغسيل معوي حتي استقرت حالتهم الصحية وتقرر خروجهم من المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بطريق المحيط أمام قرية أدمو بالوحدة المحلية لدمشير في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 11 شخص من عائلة واحدة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وهم: إيمان يونس محمد 25 عاما، حمادة سيد معوض 16 عاما، محمد حجاج 45 عاما، شقيقه محي حجاج 40 عاما، وأبنائه الـ7 وهم: كريم محي 10 سنوات، طارق 12 عاما، شروق 14 عاما، منة 16 عاما، باسم 5 سنوات، محمد 3 سنوات، قمر 6 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية إطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط، وتنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور ونزيف.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لمعرفة أسبابه وملابساته، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.