تفاصيل مقتل سيدة على يد عاطل بعد سرقتها فى البساتين

كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة (سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ) داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقه سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.

كما كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها) ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها وحيازتها مبالغ مالية ، اختمر فى ذهنه سرقتها والتعدى عليها بالضرب مستخدماً أداة حديدية محدثاً إصابتها التى أدت إلى وفاتها ، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من محل سكن المجنى عليها ، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور علي جثة سيدة فى البساتين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة مصابة بطعنات.

وبتكثيف الجهود تبين أن عاطلا قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.