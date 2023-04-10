انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب 7 ساعات غدا.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء الموافق 11 أبريل الجاري، وحتى الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي الخاص بمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم الدفع بالفرق الفنية لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.