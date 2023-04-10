اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 09:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب 7 ساعات غدا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:30 م
انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب 7 ساعات غدا.. اعرف التفاصيل انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء الموافق 11 أبريل الجاري، وحتى الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي الخاص بمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم الدفع بالفرق الفنية لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.
 
 

اخبار القليوبية

مياه القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

انقطاع مياه الشرب

مدينة قليوب

عطل بخط المياه الرئيسي

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة