المفوضية الأوروبية تنظم مؤتمرا مع بولندا لاستعادة الأطفال المخطوفة بحرب أوكرانيا

كتب أحمد علوى

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنظم مؤتمرا مع بولندا لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى استعادة آلاف الأطفال المخطوفة خلال الصراع الأوكرانى الروسي.

وقالت المفوضية - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية الأحد - إن الأمر يبرر مذكرة التوقيف التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل فى روسيا على خلفية ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف فى حق بوتين تتهمه بإختطاف أطفال من أوكرانيا.