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الكهرباء: الربط مع أوروبا يحظى باهتمام وقبرص واليونان فى مرحلة الاستشارات

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:00 ص
الكهرباء: الربط مع أوروبا يحظى باهتمام وقبرص واليونان فى مرحلة الاستشارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستفادة من الاحتياطي اليومى بالشبكة القومية للكهرباء المصرية وتصديرها للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي، ومن بينها مشروع الربط بين مصر وقبرص واليونان الذى يعتبر أول محطات نقل الطاقة لأوروبا، بالإضافة إلى التشاور مع إيطاليا لربط البلدين كهربائيا.
 
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الربط الكهربائي بشكل عام تحظى باهتمام كبير والربط الكهربائي مع قبرص واليونان بشكل خاص، كاشفا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء في إطار خطة الدولة للتحول إلى محور عالمى للطاقة بعد أن أصبحت الشبكة القومية للكهرباء بالقوة و الجودة التى تسمح لها بالتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي لتكون ممر هام لنقل الكهرباء من افريقيا لاوروبا فى المستقبل.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنجاز خطوات هامة بالنسبة  لمشروعات للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، خاصة بعد توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر و قبرص واليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا لتصبح فى المستقبل ممر لنقل الكهرباء لأوروبا.
 
وأشار حمزة، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يعتبر حاليا في مرحلة الاستشارات الفنية وتبادل الأبحاث، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي.
 
وتابع حمزة، أن الهدف من الربط الكهربائي بين مصر وقبرص هو إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية  عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.
 
وأكد حمزة، أن من مميزات الربط الكهربائي بين مصر و قبرص و اليونان هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف بينما يبلغ أقصى حمل باوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين باوروبا بالتغذية الكهربائية.
 
وأشار حمزة إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تهدف إلى زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات  وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي، مشيرا إلى أن مصر تستطيع إنشاء مشروعات طاقة متجددة حتى 90 الف ميجا وات سيتم استغلالهم فى مشروعات الربط الكهربائي.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الربط الكهربائي

قبرص

الربط الكهربائي مع قبرص

محمد شاكر

وزير الكهرباء



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