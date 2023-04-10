اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب حراسة قطعة أرض فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:03 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب حراسة قطعة أرض فى مدينة 6 أكتوبر حملات أمنية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات على حراسة قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر. 

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين 12 شخصا، تبادلوا الاعتداء نتيجة خلافات متعلقة بحراسة قطعة أرض، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم.

أسفرت المشاجرة عن حدوث تلفيات بسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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