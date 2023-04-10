جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى، فى اجتماعين منفصلين بطوكيو، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا.

وتناول اللقاءان، عمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية اليابانية، وسبل توسيع التعاون بينهما، وجرى التأكيد - خلالهما - على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبدالله الثاني - خلال لقائه وزير الخارجية اليابانى - عن تقديره لدعم اليابان للأردن، فيما أشاد وزير الخارجية الياباني بعلاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين، معربا عن حرص بلاده على تعزيزها في شتى المجالات.

وتطرق اللقاء إلى مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للتحديات والأزمات في المنطقة.

كما تناول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إذ شدد العاهل الأردني على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

كما بحث الملك عبدالله الثاني - خلال لقائه وزير الدفاع الياباني - سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، ودور اليابان في دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، وسبل إدامة التعاون والتنسيق بين البلدين بهذا الخصوص.

من جانبه، ثمن وزير الدفاع الياباني دور الأردن، في تعزيز السلم والأمن العالميين.