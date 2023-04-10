الضرائب: آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما فى حكمها

كتب أحمد يعقوب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023، موضحًا به عدد العاملين، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.

وأشار مختار توفيق إلى أن هناك عدد من الإلتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن شهر أبريل يشهد إلتزامًا آخر على جهات الإلتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل .

وطالب مختار توفيق جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.

كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

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