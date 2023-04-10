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الداخلية تحرر 111 مخالفة إشغالات بالإسكندرية

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:22 م
الداخلية تحرر 111 مخالفة إشغالات بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" مدعوماً بصور ومقطع فيديو تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام الباعة الجائلين بالإفتراش بنهر الطريق بمنطقة باكوس الإسكندرية - مما يعيق حركة المرور والمشاة.
 
وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى للحد من ظاهرة الباعة الجائلين أسفرت جهودها عن ضبط عدد (111) حالة إشغال وعدد ( 34 ) حالة إزالة حواجز حديدية وأسمنتية.
 
وجارى إستمرار الحملات لضبط ما يستجد من مخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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