الأمم المتحدة: نثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة

كتب أحمد عرفة

قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمانة العامة للأمم المتحدة: "نثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف متحدث الأمانة العامة للأمم المتحدة نقدر الدور المصري لتهدئة الأوضاع في ليبيا، متابعا :"نعمل عن كثب مع مصر لحل الأزمة في ليبيا".

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إن الحرب في أوكرانيا لها أثار كارثية على العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف متحدث الأمانة العامة لـمنظمة الأمم المتحدة، أن مبادرة الحبوب كان لها أثر على خفض أسعار الغذاء في العالم، متابعا: "نرحب بمبادرة الصين للسلام في أوكرانيا".

وأوضح ستيفان دوجاريك أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أول من ناضل من أجل خفض أسعار الغذاء العالمية.

وقال :"نتواصل مع موسكو وكييف لإتمام بعض الأمور العالقة بينهما، ونعمل مع روسيا لتيسير واردات الحبوب الأوكرانية عالميا".