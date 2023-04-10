الأقصر تجرى أعمال تخفيف الكهرباء لـ533 كشافا بنسبة 75% لترشيد الإستهلاك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الأقصر، العمل فى الحملة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، من خلال كتابه الدوري رقم 75 لسنة 2023، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمبانى والمصالح الحكومية.

ومن جانبه يقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال الترشيد بجميع المناطق والأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الأقصر، لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%، مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه في هذا الإطار قامت جميع الأحياء بالبدء في أعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء طبقاً للبيان الآتي:- (تم تخفيض الإنارة العامة في الميادين والحدائق العامة بمدينة الأقصر وفصل إنارة الإعلانات والدعاية المضيئة من الساعة الـ (10) م يومياً وفصل التيار الكهربائي عن جميع مباني الوحدة المحلية ماعدا غرف التحكم والكاميرات وغرفة العمليات والمكاتب الفنية ( أجهزة السيرفرات)، حيث تضمنت أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء شارع خالد بن الوليد بدءً من فندق ابروتيل وصولاً حتي ميدان مفتاح الحياه، وشارع المطحن وسيالة بدران ومنطقة شمال، وطريق المطار حيث تم ترشيد حوالي (533) كشاف من إجمالي (710) كشاف لتكون الكشافات المضيئة (177) فقط أي بنسبة 75%، وجاري إستكمال أعمال الترشيد في قطاعات أخرى).



الأقصر تجرى أعمال تخفيف الكهرباء لـ533 كشاف







متابعة أعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء بمدينة الأقصر









