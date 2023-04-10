افتتاح مشروعات تنموية ومدارس ومحطات مياه ومستشفيات فى العيد القومى لسوهاج

تحتفل محافظة سوهاج اليوم 10 أبريل، بعيدها القومى بافتتاح بعض المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية، من مدارس ومحطات صرف ومحطات معالجة، بالإضافة إلى افتتاح المرسى النيلى بمدينة ناصر، وافتتاح التشغيل التجريبى لمستشفى طهطا العام، كما سيتم افتتاح خلال شهر أبريل الحالى، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى مجالات "الصحة والتعليم".

"اليوم السابع" يقدم أهم المشروعات المتوقع افتتاحها خلال شهر أبريل الحالي، ضمن خطة المحافظة للاحتفال بعيدها القومى، تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1 – افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة.

2 – سوق ناصر الحضرى بتكلفة 8 مليون و500 ألف جنيه والسوق يتكون من طابقين، ويضم الدور الأرضى 58 محل تجارى، والدور الأول علوي يضم 61 محل، بإجمالى 119 محل تجارى على مساحة 1200 متر مربع.

3 – افتتاح محطة مياه غرب " الشوش" بسوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 77 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مدينة سوهاج.

4 – افتتاح مشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلته وتخدم مدينة ساقلته وقرى حياة كريمة بالمركز بتكلفه 325 مليون جنيه وتخدم 350 ألف نسمة.

5 – افتتاح محطات 3 و4 صرف صحى الكوثر

6 – إطلاق التشغيل التجريبى لمحطة مياه بيت علام بجرجا بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونا و667 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

7 – إطلاق التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة بإدفا محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج بقيمة 386.3 مليون جنيه.

8 - إطلاق التشغيل التجريبى لمستشفى طهطا العام بتكلفة إجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

9 – إفتتاح مجمع محارق النفايات الطبية بحى الكوثر بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم المشروع محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة. وبسعة الاستيعابية للمشروع: 10 أطنان من النفايات الخطرة.

10 – إفتتاح مبنى عيادات العاشر من رمضان للتأمين الصحى بسوهاج.

11 – إفتتاح مدرسة التل الزوكى الثانوية الزراعية بطما.

12 إفتتاح مدرسة رجب محمود الرسمية لغات بالمراغة.

13 افتتاح مرسى ناصر السياحى بمدينة سوهاج.