اعرف أماكن منافذ السلع المتنقلة فى الجيزة.. تعرض السلع بأسعار مخفضة طوال رمضان

كتبت - مرام محمد

توسعت محافظ الجيزة في إقامة منافذ ومعارض السلع المخفضة في مختلف قطاعات المحافظة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية؛ لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

واستجابة لمطالب المواطنين، خصصت المحافظة مساحات واسعة بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة ما يزيد عن 900 شادر ومنفذ ثابت ومتنقل لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة وبتخفيضات تصل لـ30%.

وأطلقت المحافظة من خلال مديرية التموين منافذ بيع متنقلة للوصول لأكبر قطاع ممكن من المواطنين، نوضح أماكن تمركزها في السطور التالية:

- شارع همفرس في بولاق الدكرور

- 247عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- شارع المحطة – العياط

- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

- مركز ومدينة البدرشين

- أمام المحكمة بمركز العياط

- أول شارع المنشية طوابق فيصل

- شارع النصر في إمبابة

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- كعابيش الطوابق فيصل

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

- 50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

- الشوبك الشرقي الصف

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- مدخل المستقبل أكتوبر

- شارع أو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- جزيرة محمد السوق الوراق

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منشية البكاري الهرم

- الطالبية الهرم

- زاوية أو سويلم العياط

- سلم المطافي المنيب

- فيصل بولاق الدكرور

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- زاوية أبو سويلم العياط

- 800 فدان 6 أكتوبر

يُذكر أن محافظة الجيزة شكلت لجانا بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري للمرور الدوري على منافذ السلع الثابتة والمتنقلة والسلاسل التجارية ومعارض "أهلا رمضان" على مستوى الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة والتأكد من جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.