استمرار منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية الداخلية بمدينة الطور جنوب سيناء

تواصلت بجنوب سيناء، التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الرابعة، داخل مدينة الطور بالاستاد الرياضي للعبة كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية بنات، وألعاب القوى والشطرنج، استعدادا لصعود الفرق الفائزة بخليج العقبة وخليج السويس، ثم النهائى على مستوى المحافظة.

قال محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه تم تنفيذ فعاليات الأولمبياد على مدار شهر كامل في العديد من الألعاب الرياضية، لشباب وفتيات 6 محافظات، هى جنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال سيناء، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ،ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف، ومراكز الشباب و الأندية الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتختتم الفعاليات فى محافظة مطروح فى ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة ، علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات .

أضاف أن جنوب سيناء تشهد تواصل تدريبات المشروع القومي للموهبة و البطل الاوليمبي ملاكمه ( ناشئين وواعدين و ابطال واعدين ) بالإستاد الرياضي تدريباته الأسبوعية، لافتا ان البطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى أن رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، مشيراً إلى دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وقال ‘نه اختتمت فاعليات الدورات الرمضانية لكرة القدم بمدينه ابوزنيمة تحت الاضواء الكاشفة بالملاعب المنجلة، حيث تتم تسليم كأس المركز الاول للفريق الفائز، وشارك في الدورات الرمضانية فرق الطلائع، فرق الشباب، كما اختتمت فاعليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم تحت شعار الرياضة حياة (الدور التمهيدي )الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب بمدينه الطور للمرحلة السنية من 20 إلى 30 سنة ، واستلم الفريق الفائز كأس المركز الأول.